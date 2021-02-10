Инцидент с пропавшими на перевале Дятлова туристами из Москвы прояснили

Группу туристов из Москвы, которая якобы пропала на перевале Дятлова в Свердловской области, нашли в аэропорту. Произошедший инцидент порталу E1.RU прояснил источник в правоохранительных органах.

По его словам, об исчезновении людей стало известно еще во вторник, 9 февраля, — в полицию с соответствующей информацией обратились спасатели.

В свою очередь представитель регионального управления МЧС России уточнил, что тургруппа нарушила закон и не была официально зарегистрирована. «Сейчас они находятся в аэропорту и готовятся к вылету в Москву. Еще предстоит выяснить, почему они не зарегистрировались, хотя обязаны были это сделать за десять дней до начала похода», — заявил он.

Кроме того, президент Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич рассказал, что днем ранее в их организацию обратился инструктор одной из вернувшихся с перевала команд — участники получили памятные значки и приобрели несколько книг. «Кто был инструктором у потерявшейся московской группы, я не знаю, но без проводников приезжие туристы на перевал обычно не ходят», — заключил собеседник портала.

О пропаже москвичей на перевале Дятлова стало известно утром в среду, 10 февраля. Источник в силовом ведомстве сообщил, что они должны были вернуться из похода в 8 утра по местному времени, однако связь с ними была потеряна.

Девять туристов группы Игоря Дятлова погибли зимой 1959 года на Северном Урале при невыясненных обстоятельствах. По официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, однако у некоторых из них были обнаружены серьезные травмы. В ходе расследования были отработаны различные версии: обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, а также ссора между туристами.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



