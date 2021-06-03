Фильм Кирилла Серебренникова прошел в конкурсную программу Каннского фестиваля

Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» прошел в конкурсную программу 74-го Каннского фестиваля. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме новой картины Серебренникова, в программе основного конкурса Каннского кинофестиваля в этом году оказались два проекта из России. В категорию «Особый взгляд» включили работу кинематографиста Алексея Германа-младшего «30 дней 30 ночей» и ленту «Разжимая кулаки» Киры Коваленко.

В феврале текущего года киноленту российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» включили в шорт-лист номинантов на премию «Оскар». Однако в марте стало известно, что картина лишилась шанса на награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке».