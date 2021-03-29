Фильм российского режиссера впервые возглавил кинопрокат в США

Фильм российского режиссера Ильи Найшуллера «Никто» впервые возглавил кинопрокат в США. Об этом сообщает Variety.

За прошедшие выходные картина собрала в кинотеатрах 6,7 миллиона долларов, опередив мультфильм студии Disney «Рая и последний дракон» и фантастическую ленту «Поступь хаоса». Суммарно «Никто» заработал 11,7 миллиона долларов при бюджете в 16 миллионов долларов. Премьера фильма Найшуллера состоялась 18 марта текущего года.

Отмечается, что это первый случай, когда картина российского режиссера лидирует в американском прокате. К подобному достижению наиболее близок был боевик Тимура Бекмамбетова «Особо опасен» в 2008 году. Однако из-за конкуренции с «ВАЛЛ-И» лента заняла лишь второе место по итогам первого уикенда, собрав более 50 миллионов долларов в США.

«Никто» рассказывает историю о ничем не примечательном семьянине Хатче Мэнселле, который решает отомстить преступникам, ворвавшимся в его дом. Главную роль в картине исполнил Боб Оденкерк, известный по сериалам «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Соулу». В фильме также снимались Кристофер Ллойд, Алексей Серебряков и Александр Паль.