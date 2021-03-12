Братья Андреасян отдали права на последний фильм из-за долгов

Российские продюсеры, братья Сарик и Гевонд Андреасяны отдали права на последний фильм «Кома» компании «Марс Медиа Энтертейнмент» из-за долгов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фильм «Кома», который снимала студия Андреасяна «Большое кино», провалился в прокате. Картина собрала лишь два с половиной миллиона долларов, что в два раза меньше суммы, потраченной на финансирование проекта. Фонд кино потребовал вернуть вложенные в создание ленты средства — 65 миллионов рублей.

Известно, что 50 миллионов рублей на производство ленты Андреасяны задолжали «Марс Медиа Энтертейнмент». Продюсерам пришлось отдать компании права на фильм «Кома», чтобы вернуть бюджетные средства, потраченные на создание картины.

3 марта стало известно, что актер Михаил Галустян отсудил у режиссера Сарика Андреасяна права на фильм «Непрощенный». Артист также вкладывался в производство ленты «Кома». Андреасян был должен актеру 15 миллионов рублей.