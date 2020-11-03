Сарик Андреасян пожалел о дружбе с Зеленским и напомнил о Крыме

Режиссер Сарик Андреасян пожалел о дружбе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Кинематографист заявил, что раньше был близок с политиком. Он выложил совместные фотографии десятилетней давности и вспомнил, что в те времена был очень счастлив работать и общаться с Зеленским. «Помню, как однажды в кафе одна из наших известных актрис позволила себе грубо обратиться к официанту, и ты осек ее и сказал: "Будь вежлива — это человек"», — написал режиссер «Защитников».

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Он добавил, что какое-то время гордился дружбой с Зеленским и называл его человеком с большим сердцем. Андресян отметил, что теперь руки украинского политика в крови, и напомнил ему о Крыме — по мнению кинематографиста, теперь он справедливо принадлежит России.

«А вчера я смотрел на обожженные взрывами фосфорных бомб тела армянских детей, и, как выяснилось, это ты их продал нашим соседям, чтобы закрепить свою дружбу с ними», — высказался режиссер о конфликте в Нагорном Карабахе. Он предположил, что, получив власть, люди «все человеческое и доброе оставляют где-то в прошлом».

Зеленский в своем Telegram-канале ответил, что Украина не продавала фосфорные боеприпасы Азербайджану. Он подчеркнул, что страна, которой он управляет, не подкармливает противостояния.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября.