Михаил Галустян отсудил у Сарика Андреасяна права на фильм за долги

Актер Михаил Галустян отсудил у режиссера Сарика Андреасяна права на фильм «Непрощенный» за долги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По доступной информации, кинокомпания артиста «Фреш-фильм» вложила 15 миллионов рублей в производство фантастической картины «Кома». Фильм должна была снимать студия Андреасяна «Энджой мувиз».

Когда картину выпустили, ее ожидал провал в прокате. «Кома» собрала два с половиной миллиона долларов, что в два раза меньше общей суммы, потраченной на финансирование проекта. Галустян через суд потребовал вернуть свои вложения, но режиссер предложил сделку: он отдал авторские права на ленту «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Отмечается, что это один из немногих окупившихся фильмов Андреасяна.

В ноябре прошлого года режиссер Сарик Андреасян заявил, что жалеет о дружбе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что раньше гордился дружбой с Зеленским и называл его человеком с большим сердцем.