Сарик Андреасян будет учить молодых кинематографистов

Российский режиссер Сарик Андреасян будет учить ремеслу молодых кинематографистов. Об этом он рассказал в сторис Instagram.

«К концу весны я буду открывать свою школу кино», — написал режиссер, отвечая на вопрос о дате выхода следующего выпуска экспресс-курса. На своем YouTube-канале «Сарик Live» Андреасян с августа 2019 года выпускал небольшие видеоролики экспресс-обучения по созданию кино.

Режиссер рассказал, что пригласит в свою школу «большое количество профессионалов», чтобы дать «за несколько месяцев больше, чем ВУЗ за годы». «Я собираюсь привлечь к мастер-классам все направления! От звукорежиссеров до художников», — написал Андреасян.

Отвечая на вопрос подписчиков о формате обучения, режиссер пояснил, что «это будет больше похоже на западную систему, где вы будете учить такое понятие как Filmmaking, то есть кино в целом». «Возможно послушав всех преподавателей вы поймете, что хотите быть не в режиссуре, а в продюсировании или операторском цехе», — пояснил он.

Стоимость обучения в будущей школе Андреасян не уточнил. «Мы пока думаем о ценообразовании», — рассказал режиссер. При этом он заявил, что «когда узнал, что другие берут 300 тысяч», у него «волосы стали дыбом».

По словам режиссера, образование не должно быть только для обеспеченных людей, и зарабатывать он на школе не собирается. «Это будет сумма, которая окупит преподавателей и аренду помещения», — заверил он подписчиков.

Ранее Сарик Андреасян пожалел о дружбе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Режиссер отметил, что теперь руки украинского политика в крови из-за поставок оружия Азербайджану, и напомнил ему о Крыме.

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