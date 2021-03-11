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Из российской версии гей-драмы «Супернова» вырезали несколько минут

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Кадр: фильм «Супернова»

Из российской версии фильма Гарри Макквина «Супернова» вырезали несколько минут. На это обратил внимание автор Telegram-канала #содомиумора.

«Сличив выходные данные на российских и западных киноплатформах, я выяснил, что из версии для российского проката изъяли три-пять минут. Думаю, будет полезно выяснить, что именно», — говорится в публикации.

Как рассказали несколько зрителей в беседе с изданием DTF, из гей-драмы с участием Колина Ферта и Стэнли Туччи пропала как минимум одна сцена, в которой главные герои пытаются заняться сексом после серьезного разговора. Те же, кто смотрел оригинальную версию, утверждают, что в ней довольно аккуратно обыгрывается тема гомосексуальности персонажей, а основной акцент делается на болезни одного из них.

Заместитель главного редактора «Сноба» Ренат Давлетгильдеев сообщил в своем Facebook-аккаунте, что «российский прокатчик фильма, компания World Pictures, попросила удалить слово "гей" из текстов и постов про это кино». «Задумайтесь только. Удалить слово "гей" из описания фильма о любви двух геев», — написал Давлетгильдеев.

В 2019 году в России вырезали несколько фрагментов из биографического фильма о музыканте Элтоне Джоне «Рокетмен». Из киноленты убрали эпизоды, в которых присутствуют поцелуи и постельные сцены с геями, а также те фрагменты, где есть наркотики.

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