Из русской версии мультфильма «Вперед» вырезали упоминание циклопа-лесбиянки

Из русской версии нового мультфильма Pixar и Disney «Вперед» вырезали упоминание циклопа-лесбиянки по имени Спектр. Об этом сообщает портал «КиноПоиск».

Уточняется, что в картине сотрудница полиции Спектр останавливает других персонажей из-за нарушения правил дорожного движения. В одном из диалогов она обсуждает отношения со своей возлюбленной и их ребенком.

Отмечается, что в русском дубляже слово «девушка» заменили на «партнер», таким образом оставив в тайне сексуальную ориентацию циклопа. В российском отделении Disney ситуацию комментировать отказались.

Отмечается, что студия Disney постепенно вводит в свои проекты ЛГБТ-персонажей, несмотря на протесты. Тем не менее пока они появляются в качестве второстепенных героев.

14 февраля актер Хааз Слейман рассказал, что в новом фильме «Вечные» студии Marvel покажут пару геев с ребенком. Артист признался, что исполнит в картине роль супруга супергероя Фастоса, в образе которого предстанет Брайан Тайри Генри. На вопрос журналиста о том, покажут ли в фильме однополый поцелуй, Слейман ответил положительно, пояснив, что сцена будет красивой и трогательной.

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