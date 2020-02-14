В новом фильме Marvel покажут пару супергероев-геев с ребенком

В новом фильме «Вечные» студии Marvel покажут пару супергероев-геев с ребенком. Об этом рассказал актер Хааз Слейман в интервью порталу NewNowNext.

Артист признался, что исполнит в картине роль супруга супергероя Фастоса, в образе которого предстанет Брайан Тайри Генри, известный по проектам «Джокер», «Человек-паук: Через вселенные» и «Подпольная империя». Отмечается, что у пары также будет ребенок.

На вопрос журналиста о том, покажут ли в фильме однополый поцелуй, Слейман ответил положительно. «Это будет очень красивый и трогательный поцелуй. Все плакали на съемочной площадке. Для меня очень важно показать, насколько любящей и прекрасной может быть квир-семья. Брайан Тайри Генри — такой потрясающий актер, и он привнес в эту роль столько красоты», — поделился Слейман.

В августе 2019 года президент студии Marvel Кевин Файги подтвердил слухи о том, что в новом фильме «Вечные» появится первый супергерой-гей. Режиссером ленты станет Хлоя Чжао, известная по картинам «Наездник» и «Песни, которым меня научили братья». В ленте также снимутся Анджелина Джоли, Джемма Чан, Кит Харингтон, Сальма Хайек и Ричард Мэдден.

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