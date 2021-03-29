Российский режиссер объяснил успех возглавившего прокат в США фильма

Российский кинематографист Илья Найшуллер, режиссер ленты «Никто», возглавившей прокат в США, объяснил успех картины. Его слова передает РИА Новости в понедельник, 29 марта.
«Наша задача была сделать максимально классное кино», — сказал Найшуллер.
Режиссер подчеркнул, что съемочная группа «не могла рассчитывать на такой результат». «Могли только надеяться», — добавил он.
Ранее в понедельник стало известно, что фильм «Никто» за прошедшие выходные собрал в американских кинотеатрах 6,7 миллиона долларов, опередив мультфильм студии Disney «Рая и последний дракон» и фантастическую ленту «Поступь хаоса». Это первый случай, когда картина российского режиссера возглавляет прокат в США.
В ленте Найшуллера снялись Боб Оденкерк («Во все тяжкие», «Лучше звоните Соулу»), Кристофер Ллойд, Александр Паль и Алексей Серебряков.