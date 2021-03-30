Найшуллер уговорил продюсеров «Никто» заменить южнокорейских злодеев русскими

Российский режиссер Илья Найшуллер признался, что лоббировал на студии замену южнокорейских антагонистов на русских в американском фильме «Никто». Об этом он рассказал в интервью The Hollywood Reporter.

«Когда мы получили сценарий, в нем злодеями были южнокорейцы. Я сказал: "Ребята, такое дело. Я люблю южнокорейское кино, но на этом мое знание культуры Южной Кореи оканчивается. Так что я сделаю то же самое с южнокорейцами, что вы сделали в "Джоне Уике"», — объяснил режиссер.

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Найшуллер предложил продюсерам сделать злодеями русских, поскольку это «больше подходило его стилю». «Я сказал: "Мы делаем их злодеями, но мы относимся к ним с уважением и изображаем их реалистичными, как современных русских гангстеров". Все согласились, Дерек [Колстад, сценарист] отметил: "Я обожаю русских в роли плохих парней. Вы, ребята, страшные". Я ответил: "Правда? Сочту это за комплимент"», — вспомнил кинематографист.

Он добавил, что для переработки сценария и введения элементов из жизни русских бандитских группировок он «через друга одного друга другого друга» пообщался с человеком, имевшем дело с бандитским общаком.

29 марта стало известно, что фильм «Никто» в прошедшие выходные возглавил прокат в США. Картина собрала в американских кинотеатрах 6,7 миллиона долларов, обогнав мультфильм Disney «Рая и последний дракон» и ленту «Поступь хаоса». Это первый случай, когда фильм российского режиссера возглавляет прокат в США.

Главную роль в картине «Никто» исполнил Боб Оденкерк («Лучше звоните Солу» и «Во все тяжкие»). В картине также снялись Алексей Серебряков и Александр Паль.