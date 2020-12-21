В США российский фильм признали лучшей кинокартиной на иностранном языке

Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса признала картину российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» лучшим фильмом 2020 года на иностранном языке. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

Вторую позицию в данной номинации американские кинокритики присудили экранизации книги Джека Лондона «Мартин Иден» от итальянского режиссера Пьетро Марчелло.

Лента Балагова была также представлена в номинации «Лучшая работа художника-постановщика». Художник-постановщик Сергей Иванов занял второе место среди конкурсантов.

Ранее бывший президент США Барак Обама назвал «Дылду» одной из любимых картин в 2020 году. В свою очередь кинокритик газеты The New York Times Минола Даргис включила ленту в список лучших фильмов года.

Фильм стал второй после «Тесноты» режиссерской работой Балагова. Действие картины происходит в Ленинграде в 1945 году после окончания Великой Отечественной войны. Две фронтовые подруги пытаются заново начать мирную жизнь. Главные роли исполнили Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.

Премьера киноленты состоялась 16 мая 2019-го на Каннском кинофестивале. Режиссера включили в список «30 самых перспективных россиян моложе 30 лет» по версии журнала Forbes, а фильм «Дылда» вошел в шорт-лист претендентов премию на «Оскар».