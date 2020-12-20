Кинокритик Долин назвал десять лучших фильмов года

Кинокритик Антон Долин назвал десять лучших художественных фильмов 2020 года. Об этом сообщает «Афиша».
Первое место заняла драма «Дни» режиссера Цая Минляна. На второй строчке — анимационный фильм «Душа» студии Pixar режиссеров Пита Доктера и Кемпа Пауэрса. На третьем месте оказалась кинокартина «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао.
Также в рейтинг вошли фильмы «Лаверс-рок» Стива МакКуина, «Мальмкрог» Кристи Пую, «Манк» Дэвида Финчера, «Начало» Деи Кулумбегашвили, «Новый порядок» Мишеля Франко, «Пугало» Дмитрия Давыдова, «Ученик» Чайтаньи Тамхане.
44-летний Антон Долин — главный редактор журнала «Искусство кино». Он также публикуется в «Медузе» и ведет эфиры на «Серебряном дожде».
Ранее сообщалось, что криминальная комедия британского режиссера Гая Ричи «Джентльмены» стала самым популярным среди российских пользователей портала «Кино Mail.ru» фильмом в текущем году. Вторую строчку заняла кинокартина «Маленькие женщины» Греты Гервиг. Фильм Кристофера Нолана «Довод» оказался на третьем месте.