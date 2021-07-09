Алексей Герман-младший представил фильм «Дело» на Каннском кинофестивале

Российский режиссер Алексей Герман-младший представил на 74-м Каннском кинофестивале фильм «Дело». Об этом в пятницу, 9 июля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Иностранным зрителям картину показали под названием House Arrest («Домашний арест»). Фильм вошел в специальную программу «Особый взгляд», которая считается второй по значимости после основного конкурса кинофестиваля.

В «Деле» рассказывается о преподавателе регионального высшего учебного заведения, который вступает в борьбу за свои идеалы и имя. Главную роль в ленте исполнил грузинский актер Мераб Нинидзе, также в ней появились Анна Михалкова, Александр Паль, Светлана Ходченкова, Анастасия Мельникова и Александра Бортич.

Каннский фестиваль стартовал во Франции 6 июля. В основной программе Россию представляет картина «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова. В «Особый взгляд» также вошла российская лента «Разжимая кулаки» Киры Коваленко.