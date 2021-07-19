В Туле впервые пройдет международный фестиваль кинокомедий

В Тульской области состоится XXI международный кинофестиваль комедии «Улыбнись, Россия!». Об этом сообщает «Интерфакс».

Мероприятие будет проходить с 5 по 11 сентября 2021 года. Отмечается, что фестиваль получил статус международного впервые: заслуженный деятель искусств России, профессор ВГИКа, писатель и драматург Аркадий Инин возглавит команду жюри из Сербии, Беларусии и Германии.

В программе будут представлены российские и зарубежные комедии последних двух лет, анимационные фильмы, а также картины для семейного просмотра. Показы кинолент организуют на 19 площадках Тулы и в других районах области. Представлять фильмы будут их создатели и артисты, которые принимали в участие в съемках.

Лучшую картину и актеров определят зрители: перед началом показа им раздадут специальные анкеты для голосования.

Ранее в июле сообщалось, что фильм якутского режиссера будет впервые показан на международном кинофестивале What the Fleadh?! в Ирландии. Речь идет о картине режиссера Костаса Марсаана и продюсера Марианны Сиэгэн «Иччи». Известно, что мероприятие пройдет с 20 по 25 июля в городе Голуэй.