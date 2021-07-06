В России снимут фильм о художнике и якуте почти за 30 миллионов рублей

В России дали старт съемкам фильма «Не хороните меня без Ивана», рассказывающем о художнике и якуте. На реализацию проекта было выделено почти 30 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте регионального Министерства культуры.

Режиссером картины стала Любовь Борисова, снявшая фильм «Надо мной солнце не садится». Главные роли исполнят литовский актер Дариус Умаускас и педагог местной школы, артист народного театра Александр Чигяхов.

В фильме рассказывается про дружбу художника, написавшего картину «Шаман», Ивана Попова с якутом Егором Бересковым, страдающим летаргическим сном. «Лента основана на реальных событиях. О том, как Попов неоднократно спасал Берескова, я прочла лет восемь назад и загорелась этой необычной историей», — рассказала Борисова.

Новым фильмом занимаются национальная кинокомпания «Сахафильм» и московская «Студия Автор» совместно с Министерством культуры региона. Уже назначен первый день съемок — он состоится 11 июля в селе Ытык-Кюель в Якутии.

В картине действие происходит в начале прошлого века, из-за чего необходимы декорации, реквизит, костюмы и помощь специалистов. После съемок некоторые из построек будут разобраны, но часть из них сохранят. «Подобные объекты нужны на перспективу, чтобы со временем у нас появился кинопавильон под открытым небом», — сказал министр культуры Юрий Куприянов.

В сообщении ведомства также говорится, что в 2020-м «Сахафильм» выиграла 20 миллионов рублей на федеральном конкурсе, еще порядка 9 миллионов рублей было выделено из регионального бюджета. Уточняется, что все средства компания вложит в создание киноленты.