В Пятигорске снимут фильм по мотивам романа Лермонтова «Герой нашего времени»

Режиссер и театральный постановщик Михаил Цитриняк снимет в столице Северо-Кавказского федерального округа фильм по мотивам повести Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Об этом сообщает местный портал «Победа 26».

По информации издания, съемочная группа уже прибыла в Пятигорск, чтобы исследовать природные локации. Отмечается, что продюсером и исполнителем одной из главных ролей выступит актриса Марина Орлова, которая является уроженкой города-курорта.

Подробности сюжета кинокартины не раскрываются, однако известно, что большую часть сцен снимут в Пятигорске, поскольку часть событий в романе 1840-го года развиваются именно этом городе.

Ранее в июле появилась информация о том, что в Карелии откроют три современных кинозала. Так, один из них откроют в Пряжинском центре досуга и творчества, и еще два коммерческих кинозала сети ООО «Люмен-Фильм НН» — в Сегеже. Средства на оснащение кинотеатров цифровым оборудованием выделит Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино).