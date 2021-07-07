На курорте «Роза Хутор» вышла документальная книга об истории Кавказа

На курорте «Роза Хутор» вышла документальная книга «Путешествие на Кавказ. Воспоминания русского офицера», изданная совместно с Издательским домом Мещерякова. Об этом сообщает «Российская газета».

Издание основано на документальном произведении Воспоминания кавказского офицера, впервые опубликованном в 1864 году в журнале «Русский вестник», его автором был барон Федор Федорович Торнау, участник Кавказской войны. Он первым проник в район современного Большого Сочи как разведчик и во время одной из экспедиций попал в плен, после чего два года жил среди горцев. Именно эти события легли в основу его мемуаров.

Генеральный директор «Розы Хутор» Александр Белокобыльский заявил, что творчество Торнау имеет большое значение, так как именно он исследовал регион, где сегодня отдыхают тысячи россиян. «И нам бы очень хотелось, чтобы они как можно больше знали об истории и культуре нашего прекрасного края. Мы не в первый раз обращаемся к наследию Торнау. Экспозиция нашего музея Археологии также во многом построена на основе воспоминаний Федора Федоровича. Рады возможности сохранить славное имя этого человека, еще раз напомнить людям о его подвигах и исследовательской работе», — сказал он.

Мемуары Торнау несколько раз переиздавались как в советские, так и в нынешние времена. Последнее издание богато иллюстрировано и адресовано широкому кругу читателей.