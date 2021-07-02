Путин оценил вклад Дагестана в российскую культуру

Президент России Владимир Путин оценил вклад Дагестана в культуру страны, отметив деятельность поэта Расула Газматова. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Глава государства подписал указ о всероссийском праздновании столетия со дня рождения Газматова, мероприятия будут организованы в 2003 году. Документ учитывает «значительный вклад Газматова в отечественную культуру». Путин также назвал поэта замечательным человеком и примером для подражания.

Правительству России поручено в течение полугода образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, и разработать план основных мероприятий.

Расул Гамзатов родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Он написал десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе «Высокие звезды», «Письмена», «Год моего рождения». Многие стихи поэта были положены на музыку. Поэт умер 3 ноября 2003 года, его похоронили на старом мусульманском кладбище в дагестанском поселке Тарки у подножья горы Тарки-Тау.