Путин наградил Боярского орденом Почета

Президент России Владимир Путин наградил артиста Михаила Боярского орденом Почета. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Артист Санкт-Петербургского академического Театра имени Ленсовета Боярский получил орден Почета за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Кроме того, награду получили Винера Ганеева, Наталия Грамолина, Юрий Мерденов.

70-летний Боярский — российский актер и певец, народный артист РСФСР (1990). В 2001-м получил орден Дружбы за «многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами», в 2009-м — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени за «большой вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусств».

Снимался в фильмах «Д'Артаньян и три мушкетера», «Собака на сене», «Тарас Бульба» и других. Исполнитель песен «Зеленоглазое такси», «Спасибо, родная!», «Все пройдет».