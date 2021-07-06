В Вологде установят памятник писателю Василию Белову. Об этом сообщает издание «Онлайн Вологда».

В июне местные жители проголосовали за макет мемориальной доски и место, где поставят памятник писателю. В итоге 900 вологжан решили, что доска должна висеть на стене дома, в котором на протяжении 25 лет жил Белов. В скором времени работа скульптора Юрия Евграфова появится на улице Октябрьской, 10.

В 2022-м в Вологде, на 90-летние со дня рождения писателя, поставят сам памятник. Его установят на пересечении улицы Марии Ульяновой и Советского проспекта, рядом с Вологодской областной универсальной научной библиотекой.

«Наша главная задача — достойно отметить юбилей Василия Ивановича Белова, приложить все усилия для того, чтобы это стало событием всероссийского масштаба», — рассказала замглавы Вологодской области Валентина Артамонова. По ее словам, есть также идея составить издание, в котором будут произведения писателя. Кроме того, отдельно можно сделать сборник рассказов для детей.

Помимо этого, предлагается сделать целый комплекс в деревне Тимониха, расположенной в Харовском районе. Его можно посвятить жизни писателя, сделав музейную экспозицию. Артамонова однако отметила, что вопрос об этом проекте «непростой». «Понятно, что муниципалитету с этой задачей не справиться, необходима помощь со стороны областного правительства, работа с Министерством культуры», — заключила она.

Василий Белов — советский и российский прозаик, поэт и сценарист, является одним из наиболее известных представителей «деревенской прозы». Он родился 23 октября 1932 года в Тимонихе. В 1997-м стал почетным гражданином Вологды, также был членом Союза писателей СССР. Широкая известность пришла после выхода его повести «Привычное дело», а позже — «Плотницких рассказов».