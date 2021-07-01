Жители Хабаровского края поставили памятник любимому врачу

В национальном селе Кондон Хабаровского края установили новый памятник доктору Матвею Мартыненко, многие годы лечившему кондонцев. Об этом сообщает Transsib Info.

Инициатором идеи является Игорь Теплых, житель поселка Хурмули, депутат Собрания депутатов Солнечного района. Средства на установку памятника выделили в администрации Солнечного муниципального района.

Новый памятник установлен подрядной организацией на месте захоронения, проведено обустройство территории, поправлено ограждение.

Отмечается, что в 2021 году исполняется 140 лет со дня рождения доктора и 60 лет с даты его смерти.