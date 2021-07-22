Украина увидела в санкциях США против «Северного потока-2» спасение для Европы

Украина рассматривает санкции против российского газопровода «Северный поток-2» как эффективный способ защитить европейскую энергетическую безопасность и просит США не смягчать их ни при каких обстоятельствах. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на открытое письмо председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, направленное в американский конгресс.

По словам политика, проект уже используется Москвой для ведения гибридной войны против своих противников, а потому представляет угрозу национальной безопасности не только для Киева, но и Вашингтона. Депутат назвал газопровод исключительно геополитическим проектом и увидел опасность в формировании газовой монополии после завершения его строительства.

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«Достройка и ввод в эксплуатацию этого проекта сделает возможным дальнейшее наращивание Россией агрессии против Украины и потенциально против других европейских государств», — написал Разумков. Он подчеркнул, что видит спасение от дальнейшего роста энергозависимости Запада в новых рестрикциях против российских физических и юридических лиц, связанных со строительством.

21 июля США обнародовали детали соглашения с Германией по «Северному потоку-2». Вашингтон не станет препятствовать завершению его строительства в территориальных водах Германии, однако Берлин возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В случае отказа Москвы подписать с Киевом соответствующий договор и использования объекта для политического давления, против нее будут введены санкции.

В ответ на сделку украинские власти раскритиковали президента США Джозефа Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель и подчеркнули, что так и не получили от них гарантий своей энергетической безопасности. «Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали», — заявили в Офисе украинского лидера.