Украина решила бороться с «Северным потоком-2» с помощью Конгресса США

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в ходе визита в США на своей странице в Facebook заявил о встрече с американскими конгрессменами, которые разделяют позицию Киева по поводу газопровода «Северный поток-2» и готовы бороться с проектом.

По его словам, Украина имеет мощную двухпартийную и двухпалатную поддержку, а инструменты для борьбы с газопроводом по-прежнему есть. В доказательство глава «Нафтогаза» прикрепил к посту фотографии встреч.

Ранее Витренко заявил, что в случае начала эксплуатации «Северного потока-2» Россия после 2024 года прекратит транзит газа через Украину. Он полагает, что сделка между США и Германией, в которую включен пункт о продолжении поставок по украинскому направлению, не сработает.

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До этого с призывом к Евросоюзу и, в частности, Германии не допустить запуска «Северного потока-2» обратились члены комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады Украины. В нем они заявили, что газопровод создает препятствия для диверсификации источников и маршрутов поставок энергоносителей в Европу.

Договоренность США и Германии, о которой объявлено 21 июля, снимает последние препятствия для запуска «Северного потока-2», однако Берлин взял на себя ряд обязательств, связанных с Украиной. В частности, речь идет о санкциях против российского энергетического экспорта в случае, если Москва решит использовать новый газопровод в качестве оружия против Киева. Германия также обязалась способствовать продлению договора о транзите газа через Украину не менее чем на десять лет после 2024 года.

Кроме того, стороны собрались нарастить инвестиции в зеленый фонд Киева (по некоторым данным, до миллиарда долларов), чтобы ускорить переход республики на чистую энергию. Германия назначит спецпосланника для поддержки энергетических проектов с украинской стороной.

Сенатор Тед Круз, один из тех, с кем встречался Витренко, назвал сделку геополитической победой президента России Владимира Путина и катастрофой для США и их союзников.