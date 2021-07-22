На Украине усомнились в продлении договора о транзите газа с Россией

Сделка между США и Германией включает обязательство помогать Украине продолжать получать транзитные сборы после ввода в эксплуатацию «Северного потока-2», строительство которого завершено на 98%. Однако глава украинской государственной энергетической компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сомневается, что после 2024 года Россия будет продолжать транзит газа через Украину. Об этом он заявил в интервью Reuters.

Витренко полагает, что Москва «использует газ в качестве геополитического оружия против Украины и всего региона». Он также заявил, что Украине потребуется членство в НАТО, чтобы компенсировать угрозу безопасности, которую представляет «Северный поток-2».

Ранее члены Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады приняли текст совместного заявления народных депутатов Украины, в котором содержится призыв к Европейскому союзу (ЕС), в частности Германии, и США не допустить запуска газопровода «Северный поток-2».

Германия в рамках соглашения с США по «Северному потоку-2» возьмет на себя обязательство способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году, не менее чем на десять лет.

