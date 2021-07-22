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В Германии уличили США в использовании энергоресурсов как оружия

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Клаус Эрнст
Клаус Эрнст
Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

В прошлом именно США, а не Россию уличали в использовании энергоресурсов как оружия. Так на положения сделки Германии и США по газопроводу «Северный поток-2» отреагировал глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в заявлении, направленном «Ленте.ру».

Эрнст подчеркнул, что тот факт, что фракция «зеленых» по-прежнему настаивает на том, что газопровод не должен быть запущен, свидетельствует об отсутствии реализма. «Газопровод необходим в настоящее время, и отказ от него дорого обойдется потребителям газа», — подчеркнул политик.

Ранее пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что Россия победила в «битве» вокруг проекта «Северный поток-2», поскольку его противникам не удалось остановить строительство газопровода. По его словам, благодаря такой инфраструктуре, Москва сможет влиять на европейский рынок газа и будет зарабатывать на нем. Варшава опасается, что это будет происходить в ущерб ее интересам.

21 июля США обнародовали детали соглашения с Германией по «Северному потоку-2». ФРГ будет обязана добиваться продления действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины и санкций в отношении России, если та начнет использовать энергоресурсы для экономического и политического давления на другие страны. Также Германия и США будут совместно помогать Украине в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации поставщиков.

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