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Россию назвали победителем в «битве» вокруг «Северного потока-2»

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Фото: Stine Jacobsen / Reuters

Россия победила в «битве» вокруг проекта «Северный поток-2», поскольку его противникам не удалось остановить строительство газопровода. Об этом заявил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский в эфире «Польского радио», цитаты приводит ТАСС.

По его словам, благодаря такой инфраструктуре, Москва сможет влиять на европейский рынок газа и будет зарабатывать на нем. Варшава опасается, что это будет происходить в ущерб ее интересам.

Кроме того, Спыхальский назвал действия ФРГ в отношении проекта угрозой для всей энергетической политики Евросоюза. Политик считает, что нежелание остановить строительство может угрожать интересам других стран. «"Северный поток-2" представляет собой нарушение европейской солидарности со стороны Германии», — подчеркнул он.

Так он в том числе прокомментировал соглашения между США и Германией по «Северному потоку-2». Согласно ему, ФРГ будет обязана добиваться продления действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины и санкций в отношении России, если та начнет использовать энергоресурсы для экономического и политического давления на другие страны. Также Германия и США будут совместно помогать Украине в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации поставщиков.

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