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В Госдепе оценили возможность введения новых санкций против «Северного потока-2»

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Фото: Anton Vaganov / Reuters

В Госдепе оценили возможность введения новых санкций против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению министерства, США не отказываются ни от каких имеющихся сейчас возможностей в отношении ограничительных мер против «Северного потока-2». При этом отмечается, что попытки остановить реализацию проекта были нереалистичными. В ведомстве также подчеркнули, что соглашение Вашингтона и Берлина по газопроводу на данный момент является лучшим вариантом.

Ранее в Киеве раскритиковали сделку США и Германии по газопроводу «Северный поток-2». По словам вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, совместное заявление двух стран не несет никаких гарантий безопасности для Киева. Стефанишина подчеркнула, что о перспективах членства Украины в НАТО в соглашении не говорится.

21 июля стали известны детали соглашения США и Германии по «Северному потоку-2». Согласно им, американская сторона не будет препятствовать завершению строительства газопровода в территориальных водах Германии, а ФРГ возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В том случае если Москва откажется подписывать с Киевом соответствующий договор или будет использовать объект для политического давления, против нее будут введены санкции.

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