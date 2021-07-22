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Польша предрекла наращивание вооружения Россией на деньги от «Северного потока-2»

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Матеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий
Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предсказал, что Россия будет наращивать число вооружений на деньги, полученные от эксплуатации газопровода «Северный поток-2». Его цитирует РИА Новости.

«Россия – это государство, которое уже активно вооружается, поэтому мы с самого начала считали, что поддерживать проект газопровода неправильно», — добавил премьер. По его словам, Польша уже давно пытается убедить своих американских и европейских союзников, что строительство «Северного потока-2» следует остановить.

Варшава неоднократно высказывала опасения по поводу того, что завершение проекта угрожает безопасности Европейского союза. В связи с этим польские власти критиковали США и Германию, которые якобы не делают ничего для предотвращения возможных проблем.

Более того, бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский, который возглавляет делегации ЕС-США в Европарламенте, раскритиковал сделку США и Германии по вопросу российского газопровода. Он заявил, что ФРГ решила поставить собственные экономические интересы превыше геополитических интересов всего Евросоюза — и таким образом подвергла угрозе безопасность Восточной и Центральной Европы.

Детали соглашения США и Германии по «Северному потоку-2» были опубликованы 21 июля. Согласно договоренностям, Берлин обязан добиваться продления действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. Если Москва будет использовать энергоресурсы для экономического и политического давления на другие страны, германская сторона обязуется ввести против нее санкции.

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