В Киеве пригрозили России реваншем по «Северному потоку-2»

В Киеве пригрозили России реваншем по газопроводу «Северный поток-2». Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА Новости.

По его словам, соглашение США и Германии не остановит Киев в борьбе против реализации проекта. Кулеба подчеркнул, что сделка Вашингтона и Берлина — это еще не конец истории. У Киева много вопросов к западным партнерам по поводу данного соглашения, добавил министр.

Глава МИД также сравнил ситуацию по «Северному потоку-2» с футбольным матчем. Он отметил, что с заключением сделки игра не завершилась, а была переведена в овертайм. У Украины есть еще два тайма и серия пенальти, чтобы защитить свои интересы, резюмировал он.

Ранее в Госдепе оценили возможность введения новых санкций против «Северного потока-2». Согласно заявлению министерства, США не отказываются ни от каких имеющихся сейчас возможностей в отношении ограничительных мер против газопровода.

21 июля стали известны детали соглашения США и Германии по «Северному потоку-2». Согласно им, американская сторона не будет препятствовать завершению строительства газопровода в территориальных водах Германии, а ФРГ возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В том случае если Москва откажется подписывать с Киевом соответствующий договор или будет использовать объект для политического давления, против нее будут введены санкции.