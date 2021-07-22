Байден заявил о невозможности остановить реализацию «Северного потока-2»

Президент США Джо Байден заявил, что строительство газопровода «Северный поток-2» завершено на 99 процентов, поэтому остановить его реализацию невозможно. Об этом сказал журналистам перед вылетом из штата Огайо в Вашингтон, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что Берлин взял на себя обязательство «ответить России при необходимости». Он добавил, что ранее «плодотворно» обменялся мнениями по вопросам «Северного потока-2» с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее стало известно, что США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Стороны условились принять ответные меры против России, если она попытается использовать поставки газа в качестве «оружия» против Украины. Помимо этого, ФРГ в рамках соглашения возьмет на себя обязательство способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году, не менее чем на десять лет.

