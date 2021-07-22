Глава МИД Германии испытал облегчение после сделки с США по «Северному потоку-2»

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что испытал облегчение после сделки с США по «Северному потоку-2», благодаря которой удалось найти конструктивное решение. Об этом он написал в Twitter.

«Я испытываю облегчение, что мы нашли конструктивное решение проблемы по "Северному потоку 2" с США. Мы будем поддерживать Украину в создании сектора зеленой энергетики и будем работать над обеспечением транзита газа через Украину в следующем десятилетии», — подчеркнул Маас.

В официальном заявлении, опубликованном на сайте МИД Германии, глава ведомства подчеркнул важность реализации общих с Вашингтоном целей и убеждений, в том числе в отношении России и энергетической политики. Он добавил, что в качестве трансатлантических партнеров США И ФРГ твердо стоят на стороне Украины.

Маас заключил, что Германия намерена не только работать над продлением транзита газа, но и поддерживать Киев, чтобы сделать экономику более устойчивой и независимой с помощью возобновляемых источников энергии.

Ранее Министерство иностранных дел Германии опубликовало совместное с США заявление по «Северному потоку-2», в котором раскрываются детали сделки. Отмечается, что Берлин пригрозил «прибегнуть к эффективным мерам» вплоть до введения санкций, если Россия будет использовать энергетические ресурсы в качестве оружия. Кроме того, стороны будут добиваться продления договора о транзите газа через Украину и намерены назначить специального представителя для этих целей. Переговоры начнутся не позднее 1 сентября.

