Отказ Германии и США бороться с «Северным потоком-2» сочли кризисом для Европы

Отказ Германи и США бороться против строительства газопровода «Северный поток-2» создал новые угрозы для Украины и Центральной Европы в целом. Такое заявление глав МИД Украины и Польши Дмитрия Кулебы и Збигнева Рау опубликовано на сайте украинского ведомства.

Министры двух стран сочли, что решение о строительстве газопровода создало политический кризис, кризис безопасности и кризис доверия в Европе, который сейчас значительно углубляется отказом от попыток остановить запуск газопровода.

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«Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом», — отмечается в заявлении.

Ранее члены Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады приняли текст совместного заявления народных депутатов Украины, в котором содержится призыв к Европейскому союзу (ЕС), в частности Германии, и США не допустить запуска газопровода «Северный поток-2». В документе говорится, что «Северный поток-2» изначально не был экономическим проектом, поскольку мощности украинской газотранспортной системы позволяют увеличить прокачку газа в Европу в два-три раза.

21 июля США обнародовали детали соглашения с Германией по «Северному потоку-2». ФРГ будет обязана добиваться продления действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины и санкций в отношении России, если та начнет использовать энергоресурсы для экономического и политического давления на другие страны. Также Германия и США будут совместно помогать Украине в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации поставщиков.