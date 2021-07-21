Мир
 
Последние новости
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Меркель о «Северном потоке-2»
Россиян предупредили об опасной погоде с жарой и градом
США допустили введение новых санкций против «Северного потока-2»
Лукашенко рассказал о «красных линиях» в отношениях с Россией
Юристы предупредили о проблемах из-за отмены обязательных штампов в паспорте
Паром с президентом Эстонии протаранил причал порта
Хирурги впервые имплантировали человеку полностью искусственное сердце
США и Германия пригрозили России санкциями в рамках сделки по «Северному потоку-2»
В США назвали угрозу для НАТО в случае конфликта с Россией
Глава ГИБДД Ставрополья объяснил интерьер своего «золотого дворца»
Новости партнеров
Прослушать новость

Отказ Германии и США бороться с «Северным потоком-2» сочли кризисом для Европы

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Отказ Германи и США бороться против строительства газопровода «Северный поток-2» создал новые угрозы для Украины и Центральной Европы в целом. Такое заявление глав МИД Украины и Польши Дмитрия Кулебы и Збигнева Рау опубликовано на сайте украинского ведомства.

Министры двух стран сочли, что решение о строительстве газопровода создало политический кризис, кризис безопасности и кризис доверия в Европе, который сейчас значительно углубляется отказом от попыток остановить запуск газопровода.

«Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом», — отмечается в заявлении.

Ранее члены Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады приняли текст совместного заявления народных депутатов Украины, в котором содержится призыв к Европейскому союзу (ЕС), в частности Германии, и США не допустить запуска газопровода «Северный поток-2». В документе говорится, что «Северный поток-2» изначально не был экономическим проектом, поскольку мощности украинской газотранспортной системы позволяют увеличить прокачку газа в Европу в два-три раза.

21 июля США обнародовали детали соглашения с Германией по «Северному потоку-2». ФРГ будет обязана добиваться продления действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины и санкций в отношении России, если та начнет использовать энергоресурсы для экономического и политического давления на другие страны. Также Германия и США будут совместно помогать Украине в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации поставщиков.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Меркель о «Северном потоке-2»
Депутаты Рады призвали Евросоюз и США не допустить запуска «Северного потока-2»
США договорились с Германией по «Северному потоку-2»