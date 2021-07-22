Посол России заявил о враждебной тональности сделки США и Германии

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о враждебной тональности сделки США и Германии по «Северному потоку-2». Он сказал, что это противоречит духу переговоров американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве, передает РИА Новости.

«Документ вызывает серьезные вопросы и даже непонимание в части политических выпадов в адрес России. Враждебная тональность по отношению к нашей стране в корне противоречит духу переговоров двух президентов 16 июня в Женеве», — подчеркнул дипломат.

Антонов добавил, что Россия не использует энергетические ресурсы для давления, поэтому подобные заявления и основанные на них угрозы беспочвенны и бесполезны. Посол отметил, что подобная риторика неприемлема, равно как и практика односторонних нелегитимных санкций. Он напомнил, что мандат на это имеется только у Совета Безопасности ООН.

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Глава российской дипмиссии заявил, что Москва является надежным партнером в области поставок энергоресурсов и подтверждает это многолетним честным сотрудничеством с Европой и другими потребителями углеводородов.

Он подчеркнул, что Россия никогда не навязывала поставки и не пыталась оказать давление с их помощью, поэтому отвергает любые обвинения на этот счет. Посол заключил, что «Северный поток-2» является исключительно коммерческим проектом, поэтому Российская Федерация готова поставлять столько газа, сколько требуется потребителю.

Ранее стало известно, что США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Стороны условились принять ответные меры против России, если она попытается использовать поставки газа в качестве «оружия» против Украины. Помимо этого, ФРГ в рамках соглашения возьмет на себя обязательство способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году, не менее чем на десять лет.

