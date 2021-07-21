США и Германия пригрозили России санкциями в рамках сделки по «Северному потоку-2»

Министерство иностранных дел Германии опубликовало совместное с США заявление по «Северному потоку-2», в котором раскрываются детали сделки. Документ опубликован на сайте дипведомства ФРГ.

Отмечается, что Берлин пригрозил «прибегнуть к эффективным мерам» вплоть до введения санкций, если Россия будет использовать энергетические ресурсы в качестве оружия. Кроме того, стороны будут добиваться продления договора о транзите газа через Украину и намерены назначить специального представителя для этих целей. Переговоры начнутся не позднее 1 сентября.

Германия заявила о готовности поддержать энергобезопасность Украины для защиты от возможного прекращения поставок российского газа. Власти обязуются создать «зеленый фонд» для этих целей, первоначальный взнос составит 175 миллионов долларов.

США, в свою очередь, пообещали поддержать усилия ФРГ и Франции в «нормандском формате». Они также готовы ввести санкции против Москвы, если сочтут, что та использует энергетику как фактор геополитического давления, заявила высокопоставленный представитель Госдепартамента. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы привержены совместной работе с нашими союзниками и партнерами, в том числе в сфере санкций и энергопоставок, с целью заставить Россию понести значительные издержки, если она будет заниматься такой враждебной деятельностью», — подчеркнула представитель.

Также в Госдепе заявили, что США тесно консультировались с Украиной и Польшей при выработке положений сделки по «Северному потоку-2», а также с другими странами, которых может коснуться проект. Они учитывали обеспокоенность и мнения этих государств при рассмотрении возможных последствий запуска газопровода.

Ранее стало известно, что США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Стороны условились принять ответные меры против России, если она попытается использовать поставки газа в качестве «оружия» против Украины. Помимо этого, ФРГ в рамках соглашения возьмет на себя обязательство способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году, не менее чем на десять лет.

