Мир
 
Последние новости
В Госдуме рассказали о прикрывавшем главу ГИБДД Ставрополья генерале МВД
В Госдуме оценили признание устроившего расстрел в школе Казани невменяемым
Япония нацелилась стать вдвое чище
Российским туристам на курортах Египта станет доступна одна бесплатная услуга
Спасатели потеряли надежду найти выживших после наводнения в Германии
Редкое природное явление в небе над Москвой попало на видео 
Роналду рассказал о самом тяжелом моменте в своей карьере
Две гигантские акулы подплыли к плавающим у берега людям и попали на видео
Уничтожение террористов российским спецназом в Сирии показали на видео
На Украине новый истребитель из России признали «списанным у двоечника»
Новости партнеров
Прослушать новость

Посол Антонов назвал сроки начала вражды между Россией и США

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россия и США начали враждовать еще до начала украинского кризиса, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью телеканалу RT America, передает РИА Новости.

«Я пытаюсь найти день, когда Россия стала врагом или противником для США (...). Кажется, десять лет назад», — такие сроки назвал дипломат в ответ на предположение журналиста, что кризис в российско-американских отношениях начался во время событий на Украине в 2014 году.

Он также обвинил американские СМИ в искажении информации о российской внешней политике. По мнению Антонова, дезинформация транслируется и в газетах, и на телеканалах.

Однако российский посол выразил уверенность в том, что российско-американские отношения «обречены на сотрудничество». По его словам, это необходимо для решения таких проблем, как пандемия, терроризм и изменение климата. В такой ситуации, по мнению дипломата, победить можно только совместными усилиями.

Ранее Антонов заявлял, что США занимаются нечестной конкуренцией, критикуя «Северный поток-2». Он уточнил, что это чисто экономический проект и к нему неприменимы политические инструменты давления. Также он сказал, что США не преследуют никаких интересов на Украине, кроме использования Киева в качестве инструмента давления на Россию. По его словам, многие американские политики даже не знают, где находится эта страна.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России назвали условие для присоединения США к урегулированию на Украине
Антонов заявил об использовании США Украины для влияния на политику России
Антонов назвал критику «Северного потока-2» нечестной конкуренцией