Порошенко обрушился с критикой на Германию и США из-за «Северного потока-2»

Ситуация со строительством российского газопровода «Северный поток-2» приняла для Украины угрожающий характер и поставила под удар ее национальные интересы. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший президент республики Петр Порошенко.

По его словам, после «предательского» соглашения между США и Германии, которое позволит в ближайшее время достроить объект, Украина фактически оказалась в «железных тисках» и осталась без гарантий безопасности со стороны Запада. «Северный поток 2 — это угроза и для Украины, и для объединенной Европы, и для всего трансатлантического единства. Это аксиома, о которой знают все, но, похоже, подзабыли в Берлине и Вашингтоне», — написал Порошенко.

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Политик также обрушился с критикой на президента США Джозефа Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель, подчеркнув, что они совершают большую ошибку, позволяя России закончить проект. При этом он отметил, что Киев не станет обрывать отношения со своими друзьями, несмотря на все разногласия. «Все это ровно то, чего хотят в Москве — чтобы мы через этот проклятый "Северный поток-2" все перессорились, и тогда Украина достанется [президенту России Владимиру] Путину спокойно и без выстрелов», — считает экс-президент.

Порошенко добавил, что при всей сложности сложившейся для Киева ситуации у него еще остается шанс остановить стройку «Северного потока-2» — личная встреча президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой, которая состоится 30 августа. «Чем ближе к финишу будет сорвана эта "сделка века", на 99 процентов или 99,9 процента, тем сильнее будет сигнал российскому агрессору о нашей борьбе, единстве и солидарности», — заверил бывший глава государства.

21 июля США обнародовали детали соглашения с ФРГ по «Северному потоку-2». Вашингтон не станет препятствовать завершению его строительства в территориальных водах Германии, однако Берлин возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В случае отказа Москвы подписать с Киевом соответствующий договор и в случае использования объекта для политического давления против нее будут введены санкции.

В ответ на сделку украинские власти раскритиковали Байдена и Меркель и подчеркнули, что так и не получили от них гарантий своей энергетической безопасности. «Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали», — заявили в офисе украинского лидера. В свою очередь украинская оппозиция похвалила США и Германию за преподанный Зеленскому «урок патриотизма».