Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) похвалила руководство США и Германии за «наглядный урок патриотизма» для президента Владимира Зеленского в ситуации с завершением строительства газопровода «Северный поток-2». Сообщение об этом появилось на официальном сайте партии.

По мнению ее руководства, власти республики своей борьбой с реализацией проекта окончательно «угробили транзитный потенциал» украинской газотранспортной системы. В ОПЗЖ пояснили, что отказ от российского газа в 2014 году и использование реверсных схем создали риски, при которых страна может в одночасье лишиться права на транзит энергоносителей в Европу после того, как новый трубопровод заработает в полную силу.

«После объявления соглашения США и Германии по "Северному потоку-2", Зеленский и его бездарное правительство должны уйти в отставку за потерю главного энергетического актива Украины», — говорится в сообщении. Оппозиция также констатировала миллиардные убытки украинской экономике из-за политики двойных стандартов властей и предсказала стране скорую нищету.

21 июля США обнародовали детали соглашения с ФРГ по «Северному потоку-2». Вашингтон не станет препятствовать завершению его строительства в территориальных водах Германии, однако Берлин возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В случае отказа Москвы подписать с Киевом соответствующий договор и в случае использования объекта для политического давления против нее будут введены санкции.

В ответ на сделку украинские власти раскритиковали президента США Джозефа Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель и подчеркнули, что так и не получили от них гарантий своей энергетической безопасности. «Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали», — заявили в офисе украинского лидера.