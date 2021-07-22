Украина понадеялась на скорое вступление в НАТО из-за «Северного потока-2»

НАТО следует ускорить процесс интеграции Украины в свои ряды из-за ряда угроз, исходящих от российского газопровода «Северный поток-2», считает глава украинской государственной энергетической компании «Нафтогаз» Юрий Витренко. Его цитирует Reuters.

По словам топ-менеджера, после завершения проекта Россия непременно начнет использовать газ в качестве геополитического оружия не только против Украины, но и других европейских стран. Спасти ситуацию и обеспечить энергетическую безопасность в Европе, как полагает Витренко, поможет лишь вступление республики в Североатлантический альянс.

Он также отметил, что намерен в скором времени совершить визит в США для обсуждения этого вопроса на встрече с американскими конгрессменами.

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Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна хочет получить честный ответ о сроках вступления в НАТО. По его словам, Украина провела реформы в сфере обороны и безопасности и намерена продолжать их, чтобы полностью соответствовать стандартам военного блока.

21 июля США обнародовали детали соглашения с Германией по «Северному потоку-2». Вашингтон не станет препятствовать завершению его строительства в территориальных водах Германии, однако Берлин возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В случае отказа Москвы подписать с Киевом соответствующий договор и в случае использования объекта для политического давления, против нее будут введены санкции.

В ответ на сделку украинские власти раскритиковали президента США Джозефа Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель и подчеркнули, что так и не получили от них гарантий своей энергетической безопасности. «Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали», — заявили в Офисе украинского лидера.