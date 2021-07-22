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Меркель заявила о важности «Северного потока-2» для Украины

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Фото: Фото: Michael Kappeler / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о важности проекта «Северный поток-2» для Украины: завершение строительства в интересах Киева. Политика цитирует РИА Новости.

Меркель не прояснила свою позицию, а лишь добавила, что в проекте могут быть заинтересованы и США. «Я думаю, мы всегда можем извлечь интерес из переговоров с Россией», — пишет Reuters со ссылкой на заявление германского политика.

Ее мнение звучит на фоне опасений Киева, который считает, что после эксплуатации газопровода Россия откажется от договора о транзите газа в Европу через Украину.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Помимо Украины, против проекта активно выступают в Польше: там считают, что газопровод станет оружием Москвы и будет угрожать интересам Европейского союза.

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