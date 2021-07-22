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В Кремле оценили сделку США и Германии по «Северному потоку-2»

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

В тексте совместного заявления США и Германии, касающегося строительства газопровода «Северный поток-2», есть положения, с которыми Россия не может согласиться. Так сделку между Вашингтоном и Берлином оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости в четверг, 22 июля.

По словам Пескова, Москва категорически не согласна с содержащейся в заявлении формулировкой о вредоносной деятельности России. «Ни на Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет. Никакими вредоносными действиями Россия не занималась», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Он отметил, что в Кремле внимательно изучили текст соглашения между США и Германией. При этом, добавил Песков, некоторые положения заявления российские власти «готовы приветствовать».

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что сделка США и Германии по «Северному потоку-2» отличается враждебной тональностью. Он подчеркнул, что Москва не использует энергетические ресурсы для давления, поэтому подобные заявления и основанные на них угрозы можно считать беспочвенными и бесполезными.

21 июля стало известно, что США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Стороны условились принять ответные меры против России, если она попытается использовать поставки газа в качестве «оружия» против Украины. Помимо этого, ФРГ в рамках соглашения возьмет на себя обязательство способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году, не менее чем на десять лет.

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