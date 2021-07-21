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В России сочли неприемлемым диктат извне по транзиту газа через Украину

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Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий
Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия считает неприемлемым диктат извне относительно транзита газа через Украину. Он также отметил, что соглашение США и Германии по «Северному потоку-2» подразумевает, что эти страны не будут оказывать противоправного давления на строительство и запуск газопровода, передает ТАСС.

Парламентарий подчеркнул, что это является главным в сделке между Берлином и Вашингтоном. Он выразил уверенность, что ФРГ пошла на ряд уступок в политических формулировках соглашения, однако в итоге «выиграла по-крупному» от этого компромисса.

Слуцкий добавил, что Москва никогда не отказывалась от транзита газа через Украину и не будет этого делать в преддверии запуска «Северного потока-2». Тем не менее, замгоссекретаря Виктория Нуланд высказалась о том, что в рамках соглашения Германия и США будут добиваться продления на 10 лет и вводить санкции в случае использования Россией энергетического сектора против Киева.

«Но как и насколько его продлевать — вопрос российско-украинских договоренностей при общем согласии сторон и приемлемых для них условий. Мы — суверенное государство, которое не приемлет диктата извне, тем более в вопросах экономики. Из этого и будем исходить», — заключил председатель комитета Госдумы по международным делам.

21 июня США обнародовали детали соглашения с Германией по «Северному потоку-2». ФРГ будет обязана добиваться продления действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины и санкций в отношении России, если та начнет использовать энергоресурсы для экономического и политического давления на другие страны. Также Германия и США будут совместно помогать Украине в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации поставщиков.

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