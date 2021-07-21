В России сочли неприемлемым диктат извне по транзиту газа через Украину

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия считает неприемлемым диктат извне относительно транзита газа через Украину. Он также отметил, что соглашение США и Германии по «Северному потоку-2» подразумевает, что эти страны не будут оказывать противоправного давления на строительство и запуск газопровода, передает ТАСС.

Парламентарий подчеркнул, что это является главным в сделке между Берлином и Вашингтоном. Он выразил уверенность, что ФРГ пошла на ряд уступок в политических формулировках соглашения, однако в итоге «выиграла по-крупному» от этого компромисса.

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Слуцкий добавил, что Москва никогда не отказывалась от транзита газа через Украину и не будет этого делать в преддверии запуска «Северного потока-2». Тем не менее, замгоссекретаря Виктория Нуланд высказалась о том, что в рамках соглашения Германия и США будут добиваться продления на 10 лет и вводить санкции в случае использования Россией энергетического сектора против Киева.

«Но как и насколько его продлевать — вопрос российско-украинских договоренностей при общем согласии сторон и приемлемых для них условий. Мы — суверенное государство, которое не приемлет диктата извне, тем более в вопросах экономики. Из этого и будем исходить», — заключил председатель комитета Госдумы по международным делам.

21 июня США обнародовали детали соглашения с Германией по «Северному потоку-2». ФРГ будет обязана добиваться продления действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины и санкций в отношении России, если та начнет использовать энергоресурсы для экономического и политического давления на другие страны. Также Германия и США будут совместно помогать Украине в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации поставщиков.

