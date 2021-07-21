Кремль ответил на обвинения в использовании энергоресурсов для давления

Россия отвергает обвинения в использовании энергоресурсов в качестве оружия политического давления, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 21 июля.

«Россия всегда последовательно отвергала любые обвинения в том, что она использует энергоресурсы в качестве орудия политического давления. Так не было никогда. Так и не будет», — сказал он.

Так Песков прокомментировал публикации в СМИ о достигнутых договоренностях между США и Германией по «Северному потоку-2», которые предусматривают ответные меры в случае давления со стороны Москвы на Украину через энергоносители. В частности, речь может идти о санкциях против российского энергетического экспорта.

Как пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне и Берлине, официально США и Германия могут объявить о заключении сделки по газопроводу «Северный поток-2» в среду, 21 июля.

13 июля президент России Владимир Путин заверил, что Москва будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через территорию Украины, «несмотря на все сложности сегодняшнего дня».

