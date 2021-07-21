Россия
 
Последние новости
Пачки долларов главы ГИБДД Ставрополья попали на видео
Богомолов рассказал о своей зарплате в театре
Турист приехал в отпуск на популярный курорт и был убит земляками в драке
Песков ответил на вопрос о письме десятилетнего австрийца Путину
Ложь замминистра здравоохранения Индии разгневала граждан
Одну из крупнейших рек в Великобритании превратили в помойку
Россиянин до смерти избил жену, вывез тело в лес и заявил в полицию о ее пропаже
Рослесхоз оценил предложение о приватизации лесов
Названы сроки вооружения России «Бронебойщиком»
Новости партнеров
Прослушать новость

В России отреагировали на военные учения Украины на границе с Крымом

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отреагировал на сообщения о том, что Украина провела на границе с Крымом тренировку боевых расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук». По его словам, российская армия отслеживает все перемещения войск соседних государств и в любой момент будет готова пресечь провокации. Своим мнением политик поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Минобороны Украины в своем Facebook-аккаунте сообщило о переброске военных к российской границе в районе Крыма. Там Объединенные силы (ОС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели учения по отражению авиационных ударов условного противника. В частности, тренировались боевые расчеты ЗРК «Бук».

Командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что подразделение ЗРК совершило многокилометровый марш, развернуло ракетные комплексы и отработало поиск, выявление, захват и сопровождение воздушных объектов. По его словам, боевые расчеты оперативно заступили на дежурство и уничтожили цели условного противника, выполнив по ним условные пуски ракет.

В Совете Федерации выразили неуверенность в эффективности учений украинских военных

Сергей Цеков в беседе с «Лентой.ру» назвал учения украинских военных вблизи границ с Россией очередной провокацией. Также он заявил, что действия Минобороны соседнего государства — это имитация повышения уровня боеспособности армии.

«Понятно, что они демонстрируют решимость отражать атаку. Но я не уверен, что все эти учения имеют какой-то эффект с точки зрения повышения боеспособности украинской армии. Надо демонстрировать бурную деятельность, они и демонстрируют. Что касается нас, то мы отслеживаем все эти перемещения, и уверен, что без лишнего шума и громких заявлений будем готовы пресечь любые провокации Украины», — подчеркнул Цеков.

По его словам, это привычная история, которая вызывает опасения. Политик убежден, что подобные вещи необходимо отслеживать и контролировать.

Ранее на Украине стартовали первые сухопутные военные учения «Три меча-2021» с участием военных из Литвы, Польши и США. До 30 июля они будут проходить во Львовской области. В них примут участие более 1,2 тысячи военнослужащих и свыше 200 боевых машин из стран НАТО.

В начале июня на границе с Крымом ВСУ провели учения по обороне побережья и отражению атаки морского десанта. По итогам тренировки украинское военное командование сообщило, что военнослужащие продемонстрировали высокий уровень подготовки и приобрели практические навыки, необходимые в реальном сражении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На Украине закончились учения НАТО
На Украине пройдут военные учения стран НАТО
Украина провела военные учения на границе с Крымом