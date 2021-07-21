Украина провела военные учения на границе с Крымом

Украина провела на границе с Крымом тренировку боевых расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук». Об этом пишет портал «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу командования Объединенных сил (ОС) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Отмечается, что во время учений военные отработали действия по отражению авиационного удара условного противника.

Командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что подразделение ЗРК совершило многокилометровый марш, развернуло ракетные комплексы и отработало поиск, выявление, захват и сопровождение воздушных объектов. По его словам, боевые расчеты оперативно заступили на дежурство и уничтожили цели условного противника, выполнив по ним условные пуски ракет.

Ранее на Украине стартовали первые сухопутные военные учения «Три меча-2021» с участием военных из Литвы, Польши и США. До 30 июля они будут проходить в Львовской области. В них примут участие более 1200 военнослужащих и свыше 200 боевых машин из стран НАТО.

В июне на границе с Крымом ВСУ провели учения по обороне побережья и отражению атаки морского десанта. По итогам тренировки украинское военное командование сообщило, что военнослужащие продемонстрировали высокий уровень подготовки и приобрели практические навыки, необходимые в реальном сражении.