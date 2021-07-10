На Украине закончились учения НАТО

На Украине закончились масштабные военные учения с участием НАТО Sea Breeze, которые прошли в Черном море и прибрежных районах. Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) на своей странице в Facebook.

«Все возложенные задачи выполнены в полном объеме», — заявил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа. Военные уже начинают подготовку к учениям следующего года.

Самые масштабные в истории международные военные учения Sea Breeze стартовали на Украине 28 июня. В них приняли участие пять тысяч военных из 32 стран, а также 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд спецопераций и дайвинговых групп. Часть из них представляли страны НАТО.

В частности, во время маневров НАТО и Украина отработали уничтожение «квазиреспублики». Военные отработали подавление выступлений, схожих с теми, что имели место в Донбассе в 2014 году. Позднее капитан ВМС США Стюарт Бауман заявил, что военные учения НАТО Sea Breeze в Черном море не имеют никакой связи с войной в Донбассе — любой конфликт на территории украинского государства лежит вне сферы маневров участников этих учений.