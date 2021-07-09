В НАТО оценили связь учений в Черном море и войны в Донбассе

Военные учения НАТО Sea Breeze в Черном море не имеют никакой связи с войной в Донбассе — любой конфликт на территории украинского государства лежит вне сферы маневров участников этих учений. Об этом заявил представитель командования Sea Breeze капитан ВМС США Стюарт Бауман, передает РИА Новости.

«Большинство кораблей, участвовавших в учениях Sea Breeze, также примут участие в возглавляемых Болгарией учениях Breeze. Таким образом, корабли продолжат оставаться в Черном море в течение еще некоторого времени. Однако это не будет нарушать временной лимит, предусмотренный конвенцией Монтре», — заявил Бауман.

Ранее 9 июля стало известно, что НАТО и командование Вооруженных сил Украины уничтожили «квазиреспублики» в рамках учений Sea Breeze 2021. Военные отработали подавление выступлений, схожих с теми, что имели место в Донбассе в 2014 году.

28 июня на Украине стартовали самые масштабные в истории международные военные учения Sea Breeze. В них принимают участие пять тысяч военных из 32 стран, а также 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд спецопераций и дайвинговых групп. Часть из них представляют страны НАТО.

