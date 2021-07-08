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США направили военный корабль в Черное море

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Фото: @usnavyeurope

США направили военный корабль в Черное море. Об этом сообщает американский Шестой флот в своем Twitter-аккаунте.

Согласно заявлению американских военных, быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma начал следование в северном направлении в Черное море для того, чтобы осуществить взаимодействие с партнерами и союзниками Вашингтона по НАТО. Отмечается, что в конце июля в Черном море начались международные учения Sea Breeze, в которых принимают участие США, Украина и различные страны-члены НАТО.

Ранее вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов предупредил о том, что провокационные действия у берегов полуострова со стороны Запада будут продолжаться. По его словам, западные страны будут умышленно нагнетать ситуацию.

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