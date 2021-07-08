В Крыму предупредили о продолжении провокаций Запада у берегов полуострова

Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов предупредил о том, что провокационные действия у берегов полуострова со стороны Запада будут продолжаться. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Спутник в Крыму», передает РИА Новости.

По его словам, западные страны будут умышленно нагнетать ситуацию. Мурадов отметил, что к августу следует ожидать новых провокаций, так как на Украине начнется проведение саммита «Крымская платформа». Следует обратить особое внимание на действия Запада в акватории Азовского моря, так как корабли НАТО могут попытаться зайти через Керченский пролив в украинские порты Мариуполь и Бердянск, претендуя на то, что они имеют на это право, подчеркнул крымский политик.

Мурадов также добавил, что подобные действия будут расцениваться как нарушение суверенитета России и принципов международного морского права.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если бы британский эсминец Defender, пересекший российскую границу, не покинул территориальные воды в Крыму, российским военным пришлось бы действовать жестко.

23 июня эсминец Defender пересек границу России и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.